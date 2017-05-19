Айван Занатта: Я видел Сочи лишь по телевизору

Хоккейный клуб «Сочи» 12 мая объявил о назначении ассистентом наставника команды Сергея Зубова бывшего главного тренера СКА Айвана Занатты. Новый тренерский штаб окончательно укомплектован, и в скором времени «Сочи» начнет подготовку к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Занатта приступит к своим обязанностям после возвращения с чемпионата мира в Кельне, где он работал генеральным менеджером сборной Италии. Команда с Апеннин при штабе Занатты впервые за долгое время попала в элитный дивизион чемпионата мира, но не смогла в нем удержаться, будучи разгромленной Россией (1:10) и набрав одно очко в результате поражения в овертайме от Словакии.

После завершения турнира оставшийся в Кельне уже в качестве зрителя канадский специалист дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором рассказал, как возник вариант с переходом в «Сочи», могла ли Италия остаться в элитном дивизионе и чего он ждет от своего возвращения в КХЛ.

— Вас позвал в «Сочи» лично Сергей Зубов?

— Да, мой приход в штаб «Сочи» — инициатива Сергея. Он мне позвонил сразу после своего назначения главным тренером команды. Не могу сказать, что мы часто общались после совместной работы в СКА. Но я всегда восхищался его профессионализмом — еще с тех времен, когда Зубов был игроком. Я пришел в СКА на пост главного тренера и очень рассчитывал на него как на лучшего защитника. К сожалению, в этом качестве под моим руководством он выступал недолго, из-за травмы ему пришлось завершить карьеру. Но его опыт и лидерские качества были нам нужны, поэтому я вместе с руководством СКА сразу позвал его работать в нашем штабе. Сергей может вырасти в блестящего главного тренера — и я должен буду ему помочь.

— Трудно будет перейти из бывшего начальника в разряд подчиненных?

— Я в своей жизни очень много работал ассистентом, поэтому для меня это не проблема. За долгие годы я хорошо изучил КХЛ — и как главный тренер СКА, и как помощник Барри Смита, и во время руководства молодежной командой. Определенные выводы из того периода я сделал, поэтому работой в тренерском штабе пражского «Льва» внес свой вклад в выход в финал Кубка Гагарина-2014 года, где мы в очень красивой борьбе лишь в семи матчах проиграли серию магнитогорскому «Металлургу». Теперь моей задачей будет максимально помочь Зубову своим опытом.

— Вы уже обсуждали с руководством задачи на сезон?

— Сергей всегда нацелен только на победу. С руководством клуба я пока не имел большого разговора. В основном мы улаживали юридические формальности моего контракта, а в остальном в эти месяцы я был сосредоточен только на сборной Италии. Но это молодой клуб, который был основан лишь три года назад. И при этом сразу же попал в плей-офф КХЛ. И в двух из трех сезонов участвовал в Кубке Гагарина. Мы должны выступить не хуже, а при должной работе и улучшить эти результаты.

— Вам доводилось бывать в Сочи?

— Я видел город Сочи, но только по телевизору (смеется). Во время просмотра трансляций Игр 2014 года. Но по отзывам знакомых знаю, что это замечательное место. Причем это мне говорили и мои русские друзья, и американские, и канадские. В том числе — хоккеисты, которые были там на Олимпиаде. Они по-прежнему в восторге от организации Игр и хвалят этот город. Поэтому я с очень большим интересом воспринял предложение Сергея поработать в «Сочи». И город интересный, и клуб хороший, раз за время своего существования всего один раз не попал в плей-офф КХЛ.

— Результаты сборной Италии для вас — большое разочарование?

— Мы реально смотрим на вещи. Было тяжело остаться в элитной группе, но наши игроки достойно боролись на этом турнире. Могли добиться большего в матчах со Словакией и Латвией. К сожалению, в этих матчах пропустили на последних минутах и недобрали три очка, за счет которых могли остаться в элитной группе. Но я поблагодарил игроков и тренеров за этот чемпионат. Они достойно бились со всеми командами и провалили лишь матчи с Россией (1:10) и Швецией (1:8). Эти команды пока абсолютно не наш уровень. Но с теми же американцами (0:3) было достойное выступление.

— Вы останетесь генменеджером сборной Италии?

— Пока не знаю, буду ли совмещать эту работу с «Сочи». Сейчас Федерация хоккея Италии реализует принятую несколько лет назад программу подготовки молодых хоккеистов. Как только обучающиеся по этой программе игроки дорастут до взрослого хоккея, у нашей сборной будет серьезный скачок в развитии, который совершили в последние годы Дания и Франция. А пока итальянские хоккеисты должны набираться опыта через игры в низших дивизионах с такими крепкими командами, как Казахстан и Словения. И пытаться вернуться в элиту, цепляться за нее, проходить через практику матчей с Россией, Канадой, США, Швецией, Чехией, Финляндией, Швейцарией, Германией и такими крепкими командами, как Латвия и Словакия. Тогда эту Италию ждет большое хоккейное будущее.