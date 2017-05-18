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18 мая 2017, 15:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Авангард» заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции Эвербергом

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один год с нападающим сборной Швеции Деннисом Эвербергом. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне нападающий выступал в чемпионате Швеции в составе клуба Векше Увеличить
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В настоящий момент форвард выступает в составе сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею.

«Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки. Он — настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы», — цитирует пресс- служба генерального менеджера клуба Виктора Шалаева.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий выступал в чемпионате Швеции в составе клуба «Вёкше» и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности «+14». В сезонах-2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в клубе Национальной хоккейной лиги «Колорадо», а также командах Американской хоккейной лиги «Лэйк Эри Монстрс» и «Сан- Антонио Рэмпэдж».

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