Состав нижегородского «Торпедо» полностью сформирован

«Мы уже подписали контракты и по пяти иностранным легионерам. Причем такого уровня, как чех Томаш Кундратек, который будет экзаменовать нашу сборную на чемпионате мира, защитник с хорошим броском, имеет результаты уже на этом чемпионате», — отметил Валерий Шанцев.

«Муршак подписал с нами контракт. Один из лучших центральных нападающих, он в ЦСКА не раз их выручал, забивая шайбы. Даугавиньш у нас остался. Есть серьезные подвижки и в защите и в нападении. Мы имеем полных пять пятерок, еще и с запасом. Осталось решить проблему по двум защитникам, такого среднего уровня, но надежных. Время еще есть — тренировочный процесс начнется 1 июля.

«Финансирование команды обеспечено. Думаю, что в этом сезоне покажем более высокие результаты, и нервы потреплем грандам», — заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что нападающий нижегородского ХК «Торпедо» Ян Муршак стал автором единственной шайбы команды Словении в матче ЧМ против французов.