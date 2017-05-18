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18 мая 2017, 10:22 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Хабаровский «Амур» заключил контракт с новым нападающим

К хабаровскому «Амуру» присоединился нападающий Филипп Толузаков.

Контракт, заключенный с игроком, рассчитан на один год. В прошлом сезоне Филипп Толузаков выступал за рижское «Динамо», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

Напомним, ранее клуб подписал контракты с Денисом Кузьминым, Семеном Бабинцевым, Алексеем Закарлюкиным и Михаилом Боярчуком. Также за «Амур» будут играть Георгий Бердюков, Валерий Бочкарев и Марек Квапил.
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