Хабаровский «Амур» заключил контракт с новым нападающим

Контракт, заключенный с игроком, рассчитан на один год. В прошлом сезоне Филипп Толузаков выступал за рижское «Динамо», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

Напомним, ранее клуб подписал контракты с Денисом Кузьминым, Семеном Бабинцевым, Алексеем Закарлюкиным и Михаилом Боярчуком. Также за «Амур» будут играть Георгий Бердюков, Валерий Бочкарев и Марек Квапил.