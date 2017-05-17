«Барыс» и сборная. На трех китах

Сейчас представить ведущий казахстанский клуб без этих игроков просто невозможно. Трио североамериканских хоккеистов уже много лет выступают в форме «Барыса», являясь все эти годы визитной карточкой команды. На данный момент у Боченски и Бойда контракты с клубом закончились, и останутся ли они в команде на следующий сезон, будет зависеть от их переговоров с руководством клуба. Непростая ситуация и с другим хоккеистом этой ударной тройки Доусом. У форварда действующий контракт с «Барысом», но Найджел заявлял, что если команду покинут его многолетние партнеры по звену, желания оставаться в коллективе у него не будет.



Данная ситуация назрела в момент, когда в руководстве клубе произошли кадровые перестановки. Появился новый президент Аскар Шопобаев, пост главного тренера занял Евгений Корешков. Разговоры об уходе ведущих хоккеистов именно сейчас, возможно, являются случайным совпадением, но, может быть, эти хоккеисты чем-то все же не устраивают новое руководство, и поэтому обе стороны не могут найти между собой общий язык?.. Конечно, здесь также может свою роль со стороны игроков играть и спортивная составляющая. Все трое имеют казахстанские паспорта, а со следующего сезона, благодаря определенным усилиям некоторых структур по активации исполнения договора ЕАЭС, возможно, они не будут считаться легионерами в клубах КХЛ России и Беларуси, что даст спортсменам возможность перейти в более сильный ХК и попробовать выиграть с ним Кубок Гагарина. Думается, это обстоятельство вполне может играть здесь заметную роль, — ведь желание усилиться этим трио присутствует у многих команд, которые ставят перед собой задачу завоевания данного трофея. Понимая данную ситуацию, можно предполагать, что имеется также вероятность того, что игроки выдвинули достаточно высокие требования по условиям нового контракта, и поэтому переговоры пока не приносят должного результата в виде подписания контракта.



Безусловно, возможная потеря этих хоккеистов ослабит «Барыс», поэтому болельщикам клуба из Астаны остается надеяться на удачное решение вопроса относительно дальнейшего их выступления в команде. В случае ухода этих игроков, конечно, можно пригласить и других легионеров хорошего уровня, но получится ли у них то взаимодействие на площадке между собой, которое демонстрирует тройка ББД, — это, конечно, довольно сомнительно. Высокий класс взаимопонимания ударного звена «Барыса» подтверждала и комиссия КХЛ, которая дважды признавала казахстанскую тройку лучшей по итогам хоккейного сезона — в 2014/2015 и в 2015/2016 годах. Повторить успех прошедшего сезона без этих хоккеистов столичной команде будет просто нереально, учитывая, какой огромный объем работы проделывали эти игроки. Игра данных форвардов восхищала не только болельщиков столичной дружины, но и фанатов других команд, которые любят и ценят красивый хоккей. Эти хоккеисты стали настоящими любимцами поклонников «Барыса», и огромная часть зрителей приходит смотреть именно на них.



Удастся ли в случае ухода североамериканской тройки нападения главному тренеру Евгению Корешкову создать ударное звено, которое могло бы решить исход матча, как это делали ББД, — большой вопрос. Из тех игроков, которые сейчас находятся в распоряжении наставника, создать подобное звено просто невозможно. Хоккеистов такого уровня в «Барысе» просто нет, а на роль лидера в атаке претендовать может сейчас разве что Роман Старченко. В перспективе на эту роль можно рассматривать Никиту Михайлиса, но пока этому молодому нападающему надо еще поднабраться опыта. Поэтому для попадания в чемпионате в зону плей-офф, безусловно, потребуется усиление. А как себя смогут показать новички, еще неизвестно… Вспоминается приход в команду в 2015 году достаточно известного хоккеиста Алексея Кайгородова, который проявить себя в «Барысе» так и не смог, в итоге покинув команду после недолгого в ней пребывания.



Также надо учитывать и тот факт, что ведущая тройка является и ударным звеном в национальной сборной команде Казахстана. В случае ухода ББД в другие клубы, вопрос выступлений этих форвардов за нашу сборную в дальнейшем также грозит оказаться достаточно проблематичным. Думается, если стороны не договорятся о совместном сотрудничестве в будущем, приезд игроков на чемпионат Мира в состав казахстанской команды выглядит маловероятным. А в таком случае возвращение в элиту мирового хоккея для нашей сборной станет делом довольно затруднительным….

Учитывая все эти факторы, болельщики столичного клуба все же надеются на то, что лидеры казахстанского клуба в нем и останутся и продолжат радовать их своей игрой.