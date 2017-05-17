«Барыс» и сборная. На трех китах
Прошедший сезон «Барыс» из Астаны, безусловно, может записать себе в актив. После того, как год назад столичные хоккеисты впервые в своей истории не смогли пробиться в
плей-офф Кубка Гагарина, команда повторила свое лучшее достижение в КХЛ, дойдя до четвертьфинальной стадии. Главная же заслуга в этом успехе, конечно, принадлежит первому звену нападения столичной дружины в составе Дастина Бойда, Брэндона Боченски и Найджела Доуса.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас представить ведущий казахстанский клуб без этих игроков просто невозможно. Трио североамериканских хоккеистов уже много лет выступают в форме «Барыса», являясь все эти годы визитной карточкой команды. На данный момент у Боченски и Бойда контракты с клубом закончились, и останутся ли они в команде на следующий сезон, будет зависеть от их переговоров с руководством клуба. Непростая ситуация и с другим хоккеистом этой ударной тройки Доусом. У форварда действующий контракт с «Барысом», но Найджел заявлял, что если команду покинут его многолетние партнеры по звену, желания оставаться в коллективе у него не будет.
Данная ситуация назрела в момент, когда в руководстве клубе произошли кадровые перестановки. Появился новый президент Аскар Шопобаев, пост главного тренера занял Евгений Корешков. Разговоры об уходе ведущих хоккеистов именно сейчас, возможно, являются случайным совпадением, но, может быть, эти хоккеисты
Безусловно, возможная потеря этих хоккеистов ослабит «Барыс», поэтому болельщикам клуба из Астаны остается надеяться на удачное решение вопроса относительно дальнейшего их выступления в команде. В случае ухода этих игроков, конечно, можно пригласить и других легионеров хорошего уровня, но получится ли у них то взаимодействие на площадке между собой, которое демонстрирует тройка ББД, — это, конечно, довольно сомнительно. Высокий класс взаимопонимания ударного звена «Барыса» подтверждала и комиссия КХЛ, которая дважды признавала казахстанскую тройку лучшей по итогам хоккейного сезона — в 2014/2015 и в 2015/2016 годах. Повторить успех прошедшего сезона без этих хоккеистов столичной команде будет просто нереально, учитывая, какой огромный объем работы проделывали эти игроки. Игра данных форвардов восхищала не только болельщиков столичной дружины, но и фанатов других команд, которые любят и ценят красивый хоккей. Эти хоккеисты стали настоящими любимцами поклонников «Барыса», и огромная часть зрителей приходит смотреть именно на них.
Удастся ли в случае ухода североамериканской тройки нападения главному тренеру Евгению Корешкову создать ударное звено, которое могло бы решить исход матча, как это делали ББД, — большой вопрос. Из тех игроков, которые сейчас находятся в распоряжении наставника, создать подобное звено просто невозможно. Хоккеистов такого уровня в «Барысе» просто нет, а на роль лидера в атаке претендовать может сейчас разве что Роман Старченко. В перспективе на эту роль можно рассматривать Никиту Михайлиса, но пока этому молодому нападающему надо еще поднабраться опыта. Поэтому для попадания в чемпионате в зону
Также надо учитывать и тот факт, что ведущая тройка является и ударным звеном в национальной сборной команде Казахстана. В случае ухода ББД в другие клубы, вопрос выступлений этих форвардов за нашу сборную в дальнейшем также грозит оказаться достаточно проблематичным. Думается, если стороны не договорятся о совместном сотрудничестве в будущем, приезд игроков на чемпионат Мира в состав казахстанской команды выглядит маловероятным. А в таком случае возвращение в элиту мирового хоккея для нашей сборной станет делом довольно затруднительным….
Учитывая все эти факторы, болельщики столичного клуба все же надеются на то, что лидеры казахстанского клуба в нем и останутся и продолжат радовать их своей игрой.
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