Легионеры не хотят покидать «Адмирал»
В профессиональном хоккейном клубе Владивостока собирается новая команда.
Спортсмены и тренерский штаб клуба «Адмирал» вместе со всей Континентальной хоккейной лигой отправились в отпуск. Исключение составляют только игроки, призванные в различные сборные для участия в официальных и товарищеских матчах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету «Владивосток».
Тем временем в профессиональном хоккейном клубе Владивостока собирается новая команда. Новая — в данном случае понятие условное. Руководству клуба удалось сохранить костяк, и это главное, заявил генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.
В полном составе остается тренерский штаб во главе с главным наставником Александром Андриевским. У Максима Спиридонова и Константина Власова есть действующие контракты еще на сезон. Недавно подписал очередной контракт Фредрик Стиллман. С Александром Микульчиком отношения еще не оформлены официально, но предварительная договоренность о продолжении сотрудничества есть.
Что касается игроков, то по большинству из них уже есть определенность. В первую очередь это касается лидеров. Были продлены контракты с Павлом Макаренко, Максимом Казаковым, Дамиром Жафяровым, Иваном Гавриленко, Вадимом Краснослободцевым и Дмитрием Саюстовым. В принципе, все ребята довольны обстановкой внутри команды, требовательностью тренеров, отношениями в коллективе, абсолютно все отмечают поддержку наших болельщиков. Их работа на льду признана положительной, каждый сыграл свою позитивную роль. Эти игроки еще принесут ощутимую пользу «Адмиралу».
Согласились на продолжение карьеры в нашем клубе два молодых голкипера — Максим Третьяк (после того как посоветовался со своим прославленным дедом многократным чемпионом Олимпийских игр, мира, Европы, СССР, заслуженным мастером спорта, президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком) и Никита Серебряков.
Продолжаются переговоры с Шоном Моррисонном, и, скорее всего, он примет правильное решение. Таким образом, в команде останутся все легионеры. Помимо канадского защитника это также иностранцы Оскар Бартулис, Джонатон Блум, Джеймс Райт и Роберт Саболич. Однако возможен еще и гипотетический новичок. Регламентом это не запрещено. Ведь «Адмиралу» требуется усиление в атаке. И нужен
С рядом спортсменов закончились контракты. Поэтому переговоры с ними сейчас в самом разгаре. С Виктором Александровым уже есть договоренность. Он мастеровитый игрок, с большим опытом, может успешно играть в большинстве. Ситуация с ключевым игроком нашей команды Антоном Волченковым пока в подвешенном состоянии. Его семья живет в США, поэтому хоккеисту требуется согласие родных, хотя сам он настроен на возвращение во Владивосток.
Что касается Николая Глухова, то здесь пока не все так однозначно. Это перспективный молодой игрок, и потенциал роста у него есть. Парень пришел к нам по ходу сезона и получил травму в первой же встрече. С ним состоится отдельный разговор о будущих условиях сотрудничества.
Квалификационное предложение сделано также нападающим Александру Горшкову и Михаилу Фисенко. Первый еще думает, а вот второй отправляется в Омск — за него «Адмирал» получит компенсацию. Зато определились с выбором и возвращаются в коллектив форвард Кирилл Воронин и голкипер Иван Налимов.
А вот полюбившийся болельщикам Дмитрий Лугин остается пока в Ярославле. «Локомотив» готов выплатить за него денежную компенсацию. Уже точно не сыграют за «Адмирал» Михаил Плотников и Денис Алексеев. Первый вышел на рынок свободных агентов, а второй возвращается в родной для него «Локомотив». Что ж, очень жаль, они были полезными и перспективными игроками.
Из новичков пока можно назвать 20-летнего нападающего Тиграна Манукяна и 21-летнего защитника Ивана Мищенко. Оба ранее выступали за
Однако не все хоккеисты могут позволить себе заслуженный отдых. Спортсмены различных сборных сейчас проводят сборы или играют на первенстве мира.
В олимпийской (второй по значимости) сборной России наш клуб представляют вратарь Игорь Бобков и нападающий Максим Казаков.
В настоящее время все внимание любителей хоккея, конечно же, приковано к проходящему в Германии и Франции чемпионату мира. За сборную Словении на европейском льду выступает бомбардир «Адмирала» в минувшем сезоне Роберт Саболич. Он успел восстановиться после травмы и сейчас выступает за свою национальную команду в Париже и Кельне.
На первом этапе Словения играет в одной группе с Канадой, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Норвегией и Францией. Чемпионат мира стартовал 5 мая. 9 мая словенцы уступили норвежцам 1:5. Шайбу престижа в ворота скандинавов забил именно Роберт Саболич. А в проигранном матче со Швейцарией (4:5) он забил шайбу и отдал голевую передачу.
Всего словенский «моряк» провел за наш клуб 60 игр, забросил 19 шайб, сделал 25 голевых передач. За сборную Словении в официальных матчах он провел 35 игр, забросил 11 шайб и сделал 10 голевых передач.
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Так, совсем недавно казахстанский «Барыс» на своем официальном сайте анонсировал предстоящий Кубок президента Казахстана, который пройдет с 6 по 12 августа в Астане. Наша команда третий раз подряд примет участие в этом престижном турнире. За награды сразятся хозяева турнира, омский «Авангард», швейцарский «Давос», нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор» и «Адмирал». Вполне себе достойные соперники.
«В» напоминает, что летом 2015 года «моряки» заняли в Астане второе место, а прошлым летом оказались третьими.
Что касается других выступлений, то здесь все будет зависеть от предстоящего календаря. Если чемпионат для спортсменов Владивостока начнется на выезде, то возможно участие в турнире в Уфе. Если первые игры пройдут дома, на «Фетисов-арене», то
Сам же календарь будет обнародован в конце мая или в начале июня.
— Я думаю, что минувший сезон «Адмирала» стоит признать удачным, — поделился своим мнением чемпион мира 2002 года заслуженный мастер спорта Александр Гуськов. — Поэтому в предстоящем чемпионате 2017−2018 клуб будет ставить перед собой уже новые цели для достижения. — Особенно хотелось бы отметить то, что по физическому состоянию команда выглядела очень достойно. «Адмирал» преодолевал огромные расстояния, меняя часовые пояса, и при этом оставался в неплохой форме до самого последнего дня прошедшего чемпионата. Это говорит о том, что физическая подготовка была продумана и осуществлена на высоком уровне по ходу всего сезона.
Я не видел в исполнении дальневосточников провальных серий. И порой, если даже не получалось выигрывать на классе, «Адмирал» брал свое за счет работоспособности. Команда переигрывала своих оппонентов в силовой борьбе, скорости.
У «Адмирала» есть лидеры во всех линиях, можно говорить и о том, что в клубе подобраны качественные легионеры. Не каждая команда может похвастать тем, что иностранцы в ее составе играют на лидирующих позициях и дают результат. У «Адмирала» это Саболич, Райт и Блум. Да, довольно много
Отдельно хотелось бы сказать о молодых игроках «Адмирала» — Ткачеве, Казакове, Макаренко. В некоторых матчах они брали ответственность на себя, выходили в лидеры, вытаскивали игры. Им не хватало стабильности, но это следствие возраста. Думаю, в следующем сезоне они непременно прибавят в этом аспекте. Так что после летних каникул мы увидим команду на перспективу.
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