Два новых игрока пополнили состав хабаровского «Амура»

В частности, клуб подписал односторонний контракт на два года с защитником Денисом Кузьминым. Ранее он выступал за ХК «Адмирал» и «Нефтехимик». Кроме того, команда заключила двустороннее соглашение на один год с нападающим Семеном Бабинцевым, который до этого играл за «Сочи» и чешские клубы «Верва Литвинов» и «Мост».

Также на этой неделе магнитогорский «Металлург» получил защитника Павла Медведева в обмен на денежную компенсацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».