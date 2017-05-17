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17 мая 2017, 3:19 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Два новых игрока пополнили состав хабаровского «Амура»

К хабаровскому «Амуру» присоединились два новых хоккеиста.

В частности, клуб подписал односторонний контракт на два года с защитником Денисом Кузьминым. Ранее он выступал за ХК «Адмирал» и «Нефтехимик». Кроме того, команда заключила двустороннее соглашение на один год с нападающим Семеном Бабинцевым, который до этого играл за «Сочи» и чешские клубы «Верва Литвинов» и «Мост».

Также на этой неделе магнитогорский «Металлург» получил защитника Павла Медведева в обмен на денежную компенсацию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
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