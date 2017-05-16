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16 мая 2017, 23:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» выменял у «Амура» Капустина и еще двух хоккеистов на денежную компенсацию

МОСКВА, 16 мая — Р-Спорт. Нападающий Кирилл Капустин перешел в ярославский «Локомотив» из хабаровского «Амура» в обмен на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В минувшем сезоне 24-летний Капустин, уже выступавший за «Локомотив» c 2013 года до перехода в «Амур» летом 2016-го, провел за хабаровский клуб 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Кроме того, в обмен на компенсацию из «Амура» в «Локомотив» перешли 23-летний нападающий Данил Романцев и 21-летний защитник Александр Елесин.

Также сообщается, что «Амур» подписал двустороннее соглашение на один год с нападающим Дмитрием Клоповым, который стал неограниченно свободным агентом после окончания контракта с тюменским «Рубином», выступающим в ВХЛ.

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