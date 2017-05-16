СКА подписал новый контракт с Патриком Херсли на один год
Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Патриком Херсли. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Патрик Херсли перешёл в СКА в сезоне-2016/17 и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России. В 23 матчах регулярного чемпионата на счету шведа 13 (4+9) очков, в 16 играх
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