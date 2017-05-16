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16 мая 2017, 21:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СКА подписал новый контракт с Патриком Херсли на один год

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Патриком Херсли. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Хоккейный клуб <span class=error>СКА</span> подписал новый контракт с защитником <span class=error>Патриком</span> <span class=error>Херсли</span>. Увеличить
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Патрик Херсли перешёл в СКА в сезоне-2016/17 и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России. В 23 матчах регулярного чемпионата на счету шведа 13 (4+9) очков, в 16 играх плей-офф он отметился 18 (6+12) баллами и добился показателя полезности «+13». В розыгрыше Кубка Гагарина Херсли занял второе место в списке бомбардиров и ассистентов среди защитников лиги, а также стал третьим в списке защитников-снайперов.

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