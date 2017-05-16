Чернышенко: Казахстан может предоставить КХЛ «второй конкурентный клуб»

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В настоящий момент Казахстан в КХЛ представляет астанинский «Барыс». В 2016 году в Алма-Ате к зимней Универсиаде-2017 был введен в эксплуатацию ледовый дворец на 12 тысяч мест.

«Вы знаете, что мы только что в Астане подписали соглашение о проведении Матча звезд. Прекрасная арена, замечательный город, отличная инфраструктура. И там мне задавался вопрос (по расширению казахстанского присутствия в КХЛ). Теоретически Казахстан может предоставить второй конкурентный клуб лиге», — заявил Чернышенко журналистам.

«У нас всегда имеются переговоры с определенными клубами из разных стран по вступлению в КХЛ. Когда информация будет формализована, мы ею поделимся. Допускаю, что в ближайшее время мы можем увидеть расширение лиги как на восток, так и на запад. Через сезон, через два», — добавил Чернышенко.