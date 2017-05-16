СМИ: Белов может вернуться в НХЛ после Олимпиады-2018

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В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Белов провел 56 матчей и набрал 27 (9+18) очков, а также записал на свой счет 14 (3+11) очков в 18 встречах Кубка Гагарина. Хоккеист играл за «Эдмонтон» в сезоне-2013/14, провел 57 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-12».