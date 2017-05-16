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16 мая 2017, 19:27 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

СМИ: Белов может вернуться в НХЛ после Олимпиады-2018

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что защитник СКА и сборной России Антон Белов может вернуться в НХЛ. Специалист отметил, что 30-летний хоккеист заключит контракт с одним из клубов после олимпийского сезона-2017/18.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил что защитник СКА и сборной России Антон Белов может вернуться в НХЛ. Увеличить
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В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Белов провел 56 матчей и набрал 27 (9+18) очков, а также записал на свой счет 14 (3+11) очков в 18 встречах Кубка Гагарина. Хоккеист играл за «Эдмонтон» в сезоне-2013/14, провел 57 матчей и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-12».

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