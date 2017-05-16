Федоров: Наблюдательный совет ЦСКА в ближайшие недели может утвердить нового тренера

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23 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с бывшим главным тренером команды Дмитрием Квартальновым по обоюдному согласию.

«Сроки сказать не могу, все в клубе понимают, что чем раньше, тем лучше. Есть наблюдательный совет, я надеюсь, что в ближайшие дни он будет созван и решение будет принято», — заявил Федоров.

Армейцы уступили в ¼ финала Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» со счетом 2−4. Под руководством Квартальнова команда трижды выигрывала регулярный чемпионат КХЛ, становилась чемпионом России (2015), а также выходила в финал Кубка Гагарина (2016).