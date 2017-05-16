Величкин: Будущее Зарипова в «Металлурге» решится после 21 мая
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о продлении контракта нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Даниса Зарипова решится после окончания чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил
вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.
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Контракт Зарипова с «Металлургом» истек 30 апреля.
«Мы думаем над продлением контракта Зарипова, все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает, будем думать после чемпионата мира», — заявил Величкин.
В сезоне-2016/17 Зарипов стал лучшим снайпером
Чемпионат мира, который проходит в Париже и Кельне, завершится 21 мая.
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