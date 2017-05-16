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16 мая 2017, 18:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Величкин: Будущее Зарипова в «Металлурге» решится после 21 мая

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вопрос о продлении контракта нападающего магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Даниса Зарипова решится после окончания чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил вице-президент магнитогорского клуба Геннадий Величкин.

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Контракт Зарипова с «Металлургом» истек 30 апреля.

«Мы думаем над продлением контракта Зарипова, все переговоры с Данисом мы провели. Он отдыхает, будем думать после чемпионата мира», — заявил Величкин.

В сезоне-2016/17 Зарипов стал лучшим снайпером плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), забросив 15 шайб. В составе «Металлурга» форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистом прошедшего сезона.

Чемпионат мира, который проходит в Париже и Кельне, завершится 21 мая.

Металлург Мг
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«Металлург» может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезон

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин не исключил, что обсудит возможность возвращения в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина на сезон-2017/18. Слова Величкина приводит пресс- служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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