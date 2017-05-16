Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) так и не предоставили финансовые гарантии для участия в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
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Ранее КХЛ сообщила о том, что только у 16 клубов лиги документы о финансовых гарантиях, необходимых для участия в чемпионате сезона-2017/18, соответствуют регламенту лиги. У остальных 13 клубов были запрошены уточняющие документы.
«Я недоволен той ситуацией, которую мы имеем с финансовыми гарантиями клубов. Еще остается небольшое время до совета директоров, чтобы ситуация изменилась. Там будет решаться, допускать или нет те клубы, которые предоставили неполную информацию, — сказал Чернышенко. — Есть несколько команд, которые ничего не предоставили».
Заседание совета директоров, на котором будет утвержден состав клубов для участия в чемпионате, пройдет 24 мая.
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