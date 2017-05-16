КХЛ утвердила 16-дневный перерыв в чемпионате перед ОИ-2018

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Мужской хоккейный олимпийский турнир на Играх в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

«Будет 16-дневный перерыв перед Олимпиадой, еще на 10 дней будет пауза перед чемпионатом мира. В общей сложности на перерывы предусмотрено 33 дня», — сказал Чернышенко.

Решение про паузу перед Олимпиадой было принято на совете директоров лиги в декабре прошлого года.