Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29763062/
16 мая 2017, 18:32 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

КХЛ утвердила 16-дневный перерыв в чемпионате перед ОИ-2018

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило перерыв в регулярном чемпионате, который составит 16 дней. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

КХЛ утвердила 16-дневный перерыв в чемпионате перед ОИ-2018 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мужской хоккейный олимпийский турнир на Играх в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля.

«Будет 16-дневный перерыв перед Олимпиадой, еще на 10 дней будет пауза перед чемпионатом мира. В общей сложности на перерывы предусмотрено 33 дня», — сказал Чернышенко.

Решение про паузу перед Олимпиадой было принято на совете директоров лиги в декабре прошлого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон

Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) так и не предоставили финансовые гарантии для участия в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Албин: матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге точно пройдет на хорошем газоне

Чернышенко: сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление Ари