Чернышенко: сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам

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В сезоне-2016/17 в чемпионате лиги выступало 29 клубов.

«Оптимальным количеством клубов в лиге могли бы быть 24 команды. Число было математически рассчитано при анализе большого количества данных. Оптимизация состава клубов позволит решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. Будет расти уровень чемпионата, будет расти коммерческий потенциал лиги, также будет стимулироваться рынок труда», — сказал Чернышенко.

«Лучшие 40 игроков получали бы больше, чем сейчас, повысилась бы конкурентоспособность», — добавил он.