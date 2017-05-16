Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29763059/
16 мая 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Оптимальное число клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должно быть 24, это позволит уменьшить расходы на компенсации игрокам. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

Чернышенко: Сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В сезоне-2016/17 в чемпионате лиги выступало 29 клубов.

«Оптимальным количеством клубов в лиге могли бы быть 24 команды. Число было математически рассчитано при анализе большого количества данных. Оптимизация состава клубов позволит решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. Будет расти уровень чемпионата, будет расти коммерческий потенциал лиги, также будет стимулироваться рынок труда», — сказал Чернышенко.

«Лучшие 40 игроков получали бы больше, чем сейчас, повысилась бы конкурентоспособность», — добавил он.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон

Ряд клубов КХЛ так и не предоставил финансовые гарантии на следующий сезон

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) так и не предоставили финансовые гарантии для участия в сезоне-2017/18. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
16 мая

Албин: матч открытия Кубка конфедераций в Петербурге точно пройдет на хорошем газоне

Чернышенко: сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбление Ари