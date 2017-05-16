Чернышенко: Сокращение числа клубов КХЛ до 24 уменьшит расходы на компенсации игрокам
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Оптимальное число клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) должно быть 24, это позволит уменьшить расходы на компенсации игрокам. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
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В сезоне-2016/17 в чемпионате лиги выступало 29 клубов.
«Оптимальным количеством клубов в лиге могли бы быть 24 команды. Число было математически рассчитано при анализе большого количества данных. Оптимизация состава клубов позволит решить вопрос с сокращением расходов, которые идут на компенсации игрокам. Будет расти уровень чемпионата, будет расти коммерческий потенциал лиги, также будет стимулироваться рынок труда», — сказал Чернышенко.
«Лучшие 40 игроков получали бы больше, чем сейчас, повысилась бы конкурентоспособность», — добавил он.
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