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16 мая 2017, 18:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: Рейтинги телепоказа Кубка Гагарина КХЛ не достигли отметки прошлого года

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Телевизионные рейтинги показа матчей Кубка Гагарина не достигли прошлогодней отметки из-за отсутствия в решающих матчах столичных клубов. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.

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© ИТАР-ТАСС

Обладателем Кубка Гагарина этого года стал санкт-петербургский СКА, обыгравший в финале магнитогорский «Металлург». Столичные ЦСКА и «Динамо» выбыли из плей-офф на стадии ¼ финала.

«Телевизионные рейтинги соответствуют прошлому сезону, а плей-офф не смог достичь прошлогодней отметки, потому что был не с московскими клубами, а на них идет большая доля рейтинга, — сказал Чернышенко. — Плюс плей-офф закончился быстрее, чем мы думали».

Телеаудитория матчей КХЛ на эфирных каналах, «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и локальных телеканалах по итогам сезона-2015/16 составила около 105 млн человек. Финал плей-офф КХЛ 2016 года между «Металлургом» и ЦСКА прошел из всех семи матчей.

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