Чернышенко: Рейтинги телепоказа Кубка Гагарина КХЛ не достигли отметки прошлого года
МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Телевизионные рейтинги показа матчей Кубка Гагарина не достигли прошлогодней отметки
из-за отсутствия в решающих матчах столичных клубов. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко по итогам заседания правления лиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обладателем Кубка Гагарина этого года стал
«Телевизионные рейтинги соответствуют прошлому сезону, а
Телеаудитория матчей КХЛ на эфирных каналах, «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и локальных телеканалах по итогам сезона-2015/16 составила около 105 млн человек. Финал
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter