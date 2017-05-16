Чернышенко: Рейтинги телепоказа Кубка Гагарина КХЛ не достигли отметки прошлого года

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Обладателем Кубка Гагарина этого года стал санкт-петербургский СКА, обыгравший в финале магнитогорский «Металлург». Столичные ЦСКА и «Динамо» выбыли из плей-офф на стадии ¼ финала.

«Телевизионные рейтинги соответствуют прошлому сезону, а плей-офф не смог достичь прошлогодней отметки, потому что был не с московскими клубами, а на них идет большая доля рейтинга, — сказал Чернышенко. — Плюс плей-офф закончился быстрее, чем мы думали».