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16 мая 2017, 10:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Металлург» может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезон

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин не исключил, что обсудит возможность возвращения в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина на сезон-2017/18. Слова Величкина приводит пресс- служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<nobr>Вице-президент</nobr> магнитогорского клуба Геннадий <span class=error>Величкин</span> пообещал летом обсудить этот вопрос с хоккеистом. Увеличить
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«Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, — сказал Величкин. — А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год, на олимпийский сезон, вернуть Женю в Россию; так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос».

Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006). Вместе с «Питтсбургом» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016). Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.

Он признавался лучшим новичком НХЛ, самым ценным игроком лиги, лучшим хоккеистом по итогам опроса игроков и лучшим хоккеистом в плей-офф. При этом он дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

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