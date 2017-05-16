«Металлург» может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезон

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«Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, — сказал Величкин. — А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год, на олимпийский сезон, вернуть Женю в Россию; так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос».

Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006). Вместе с «Питтсбургом» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016). Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.