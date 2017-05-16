«Металлург» может обсудить с Малкиным возвращение в клуб на олимпийский сезон
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/.
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин не исключил, что обсудит возможность возвращения в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина на сезон-2017/18. Слова Величкина приводит пресс- служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не исключаю, что мы попробуем такие переговоры провести, — сказал Величкин. — А почему нет? Мы, кстати, эту тему тоже обсуждали с нашим президентом клуба Виктором Рашниковым. Было бы интересно хотя бы на год, на олимпийский сезон, вернуть Женю в Россию; так что пока не будем загадывать и далеко забегать вперед, но обещаю, летом мы с Женей постараемся обсудить этот вопрос».
Малкин является воспитанником магнитогорского клуба, в составе которого стал двукратным призером чемпионата России (2004, 2006). Вместе с «Питтсбургом» дважды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016). Также он является двукратным чемпионом мира (2012, 2014) в составе сборной России.
Он признавался лучшим новичком НХЛ, самым ценным игроком лиги, лучшим хоккеистом по итогам опроса игроков и лучшим хоккеистом в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter