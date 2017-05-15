«Адмирал» переподписал контракты с хоккеистами Бартулисом и Барбашевым

С Бартулисом подписан односторонний контракт на один год, с Барбашевым — на два. На прошлой неделе с обоими игроками договоры были расторгнуты.

В прошедшем сезоне КХЛ 30-летний Бартулис провел 59 игр и набрал 10 очков (2 шайбы + 8 результативных передач). В активе Барбашева 40 матчей в сезоне-2016/17 и 8 очков (4+4).

Защитник Денис Кузьмин (1989 года рождения) подписал односторонний контракт на два года с хабаровским «Амуром». Его контракт с нижнекамским «Нефтехимиком» был расторгнут на прошлой неделе.

Новосибирская «Сибирь» и нападающий Антон Некряч (1995) расторгли контракт по соглашению сторон.