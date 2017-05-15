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15 мая 2017, 12:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий Денис Алексеев обменян из «Адмирала» в ХК «Локомотив»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. «Локомотив» и «Адмирал» из Владивостока произвели обмен, в результате которого ярославский клуб пополнил состав нападающим Денисом Алексеевым, сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Адмирал» в обмен за 19-летнего игрока получил денежную компенсацию.

Алексеев в минувшем сезоне принял участие в 10 матчах «регулярки» и шести играх плей-офф, в которых забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

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