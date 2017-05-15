Нападающий Денис Алексеев обменян из «Адмирала» в ХК «Локомотив»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. «Локомотив» и «Адмирал» из Владивостока произвели обмен, в результате которого ярославский клуб пополнил состав нападающим Денисом Алексеевым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
«Адмирал» в обмен за 19-летнего игрока получил денежную компенсацию.
Алексеев в минувшем сезоне принял участие в 10 матчах «регулярки» и шести играх
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter