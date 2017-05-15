Защитник ХК «Салават Юлаев» Дмитрий Воробьев перешел в тольяттинскую «Ладу»

Односторонний контракт с хоккеистом рассчитан на год. Также лига подтвердила переход в «Ладу» нападающего Игоря Скороходова, о чем ранее «Р-Спорт» сообщил представитель игрока Александр Черных. Со Скороходовым также заключен односторонний однолетний контракт.

Воробьев, которому в октябре исполнился 31 год, в минувшем сезоне защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате защитник вышел на лед в 42 матчах, забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

Скороходов, 4 мая отпраздновавший 31-летие, минувший сезон начинал в череповецкой «Северстали», а завершил в «Металлурге» из Новокузнецка. Суммарно он принял участие в 37 матчах «регулярки», набрал 8 очков (5 шайб и 3 передачи).