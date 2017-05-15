Форвард Йоэнсуу подписал новый трехлетний контракт с хоккейным клубом «Йокерит»
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Финский форвард Ессе Йоэнсуу продлил соглашение с «Йокеритом» из Хельсинки, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Новый односторонний контракт с 29-летним нападающим рассчитан на три года.
Йоэнсуу в минувшем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 28 очков (15 шайб и 13 передач). В четырех матчах
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