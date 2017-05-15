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15 мая 2017, 12:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Йоэнсуу подписал новый трехлетний контракт с хоккейным клубом «Йокерит»

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Финский форвард Ессе Йоэнсуу продлил соглашение с «Йокеритом» из Хельсинки, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Новый односторонний контракт с 29-летним нападающим рассчитан на три года.

Йоэнсуу в минувшем сезоне принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 28 очков (15 шайб и 13 передач). В четырех матчах плей-офф результативным действиями игрок не отметился.

Йокерит
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Енсен продлил контракт с «Йокеритом» и ждет возвращения клуба в число лидеров КХЛ

МОСКВА, 7 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник сборной Дании Еспер Енсен заявил агентству «Р-Спорт», что на один год продлил контракт с финским «Йокеритом» и в сезоне-2017/18 ждет возвращения клуба в число лидеров КХЛ.
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