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15 мая 2017, 9:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Авангард» планирует участие в двух турнирах в рамках подготовки к сезону-2017/18

МОСКВА, 15 мая — Р-Спорт. Тренерский штаб омского «Авангарда» определился с предварительным планом подготовки команды к сезону-2017/18, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Игроки соберутся 30 июня для прохождения медосмотра. Далее на 6—19 июля запланированы тренировки в Омске. С 20 июля по 2 августа «ястребы» проведут сбор в немецком Фюссене, где запланированы товарищеские матчи. Соперники и точные даты игр будут названы позже.

С 6 по 12 августа «Авангард» примет участие в Кубке президента Казахстана в Астане, где сыграет с местным «Барысом», владивостокским «Адмиралом», швейцарским «Давосом», нижнекамским «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором».

Еще один турнир для «Авангарда» пройдет с 15 по 18 августа в Омске. На мемориале Виктора Блинова соперниками «ястребов» станут екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур» и ханты-мансийская «Югра». С 19 по 22 августа команда проведет тренировки на домашней арене.

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