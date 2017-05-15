ХК «Авангард» планирует участие в двух турнирах в рамках подготовки к сезону-2017/18
МОСКВА, 15 мая —
Р-Спорт. Тренерский штаб омского «Авангарда» определился с предварительным планом подготовки команды к сезону-2017/18, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Игроки соберутся 30 июня для прохождения медосмотра. Далее на
С 6 по 12 августа «Авангард» примет участие в Кубке президента Казахстана в Астане, где сыграет с местным «Барысом», владивостокским «Адмиралом», швейцарским «Давосом», нижнекамским «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором».
Еще один турнир для «Авангарда» пройдет с 15 по 18 августа в Омске. На мемориале Виктора Блинова соперниками «ястребов» станут екатеринбургский «Автомобилист», хабаровский «Амур» и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter