ХК «Авангард» планирует участие в двух турнирах в рамках подготовки к сезону-2017/18

Игроки соберутся 30 июня для прохождения медосмотра. Далее на 6—19 июля запланированы тренировки в Омске. С 20 июля по 2 августа «ястребы» проведут сбор в немецком Фюссене, где запланированы товарищеские матчи. Соперники и точные даты игр будут названы позже.

С 6 по 12 августа «Авангард» примет участие в Кубке президента Казахстана в Астане, где сыграет с местным «Барысом», владивостокским «Адмиралом», швейцарским «Давосом», нижнекамским «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором».