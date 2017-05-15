Захаров: В КХЛ должно быть три клуба из Беларуси без иностранцев

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«У нас в КХЛ играет один клуб. Этого, конечно, недостаточно! Моё мнение: в КХЛ должно быть три клуба без иностранцев. Чисто белорусскими хоккеистами играть.

Сейчас мы не составим три команды. Но надо поставить такую задачу. Год, два, три надо составлять. Чтобы русские взяли. И только играя с русскими хоккеистами, мы будем бороться. Это я знаю однозначно. Руслан Салей, Микульчики — все они играли против русских. Там борьба идёт, — цитирует Захарова Tribuna.