Долги московского хоккейного клуба «Динамо» составляют около 2 млрд рублей

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В начале мая заместитель председателя центрального совета ВФСО «Динамо» Сергей Федоров сообщил ТАСС, что «Динамо» имеет задолженность за аренду базы в Новогорске.

«Хоккейный клуб имеет долг порядка 2 миллиардов рублей. По этому сезону ему было выделено 1 миллиард 320 миллионов — 600 миллионов от ВТБ, еще столько же от “Транснефти”, и значительные средства от двух спонсоров. Также поступали мелкие спонсорские взносы. В итоге общая сумма поступлений больше двух миллиардов, но два миллиарда долгов остаются», — сказал Стржалковский.

«Клуб называется «Динамо», но в совете директоров нет ни одного нашего представителя. Устав хоккейного клуба составлен так, что его менеджмент полностью им управляет, и вводить кого-то в совет директоров может только сам совет директоров. Получается замкнутый круг, мы не имеем там влияния.

Встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров мне не удалось, несмотря на приглашение. Обстановку мы контролировать не можем, — отметил глава ВФСО «Динамо».

Вопрос о финансировании клуба ВТБ должен решиться до 20 августа

На вопрос, должен ли хоккейный клуб «Динамо» финансироваться через ВФСО, Стржалковский ответил: «Общество подписало контракт с ВТБ 30 декабря. Вопрос подписания этого договора был увязан с тем, что общество взяло на себя 80 процентов футбольного клуба «Динамо». По нему ВТБ является генеральным спонсором ФК «Динамо» и спонсором ХК «Динамо». Суммы, на какую команду и сколько выделять, договором не прописаны. Это определяется внутри руководства «Динамо».

«До 20 августа 2017 года между ВТБ и хоккейным клубом действует прямой договор. Поэтому вопрос о финансировании из трех миллиардов ВТБ может быть потенциально решен не раньше 20 августа, это прописано в договоре», — добавил он.

На протяжении сезона-2016/17 в СМИ неоднократно сообщалось о финансовых проблемах «Динамо», в частности о том, что игрокам команды не выплачивается зарплата.

«Динамо» в текущем сезоне дошло до ¼ финала Кубка Гагарина, где уступило СКА.