«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» сыграют на предсезонном турнире в Германии
«Слован» во время предсезонной подготовки в первой половине августа примет участие в турнире Wingas Cup, который пройдёт в Германии.
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Также в турнире примут участие подольский «Витязь», рижское «Динамо», а также принимающая команда «Кассел Хаскис». Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.
«Слован» и рижское «Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ не смогли пробиться в восьмёрку на Западе. «Витязь» впервые в своей истории вышел в
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