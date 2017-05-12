«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» сыграют на предсезонном турнире в Германии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также в турнире примут участие подольский «Витязь», рижское «Динамо», а также принимающая команда «Кассел Хаскис». Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.