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12 мая 2017, 17:56 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован», «Витязь» и рижское «Динамо» сыграют на предсезонном турнире в Германии

«Слован» во время предсезонной подготовки в первой половине августа примет участие в турнире Wingas Cup, который пройдёт в Германии.

Слован во время предсезонной подготовки в первой половине августа примет участие в турнире Wingas Cup который пройдёт в Германии. Увеличить
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Также в турнире примут участие подольский «Витязь», рижское «Динамо», а также принимающая команда «Кассел Хаскис». Об этом сообщается на официальном сайте словацкого клуба.

«Слован» и рижское «Динамо» в прошедшем сезоне КХЛ не смогли пробиться в восьмёрку на Западе. «Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ и в первом раунде проиграл санкт-петербургскому СКА.

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Новости КХЛ

Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение «Слована» по участию в КХЛ

Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение «Слована» по участию в КХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий хоккейный союз не будет вмешиваться в решение братиславского «Слована» по поводу участия клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент союза Мартин Когут.
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