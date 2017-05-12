Костин покинул наблюдательный совет ПХК ЦСКА, Павел Буре вошел в его состав
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин покинул наблюдательный совет московского хоккейного клуба ЦСКА, состав которого опубликован на официальном сайте «красно-синих».
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В состав совета вошел бывший нападающий армейцев Павел Буре, выступавший за ЦСКА в 1987—1991 годах.
В состав наблюдательного совета ЦСКА входят: глава «Роснефти» Игорь Сечин (председатель), председатель правления АО «Газпромбанк» Андрей Акимов, председатель ОАО «Независимая нефтегазовая компания» Эдуард Худайнатов, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, глава ФХР Владислав Третьяк, главный менеджер по селекционной работе ЦСКА Сергей Федоров, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов и Павел Буре.
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