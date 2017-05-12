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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29722812/
12 мая 2017, 17:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение «Слована» по участию в КХЛ

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий хоккейный союз не будет вмешиваться в решение братиславского «Слована» по поводу участия клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент союза Мартин Когут.

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«Слован» выступает в КХЛ с 2012 года. Лучшим достижением команды является выход в первый раунд плей-офф в 2013 и 2016 годах. Ранее КХЛ сообщила о том, что только у 16 клубов лиги документы о финансовых гарантиях, необходимых для участия в чемпионате сезона-2017/18, соответствуют регламенту. У остальных 13 клубов лига запросила уточняющие документы.

«Выступление “Слована” в КХЛ — это хорошая альтернатива для клуба, и другого выбора у него нет. Если наша национальная лига предложит клубу выступать в своем чемпионате, то выбор будет за руководством клуба. Он сам решит, по какому пути ему идти — федерация не будет в это вмешиваться», — сказал Когут.

Совет директоров КХЛ 24 мая утвердит состав клубов-участников чемпионата КХЛ следующего сезона.

Слован
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