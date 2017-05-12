Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение «Слована» по участию в КХЛ
КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Словацкий хоккейный союз не будет вмешиваться в решение братиславского «Слована» по поводу участия клуба в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал президент союза Мартин Когут.
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«Слован» выступает в КХЛ с 2012 года. Лучшим достижением команды является выход в первый раунд
«Выступление “Слована” в КХЛ — это хорошая альтернатива для клуба, и другого выбора у него нет. Если наша национальная лига предложит клубу выступать в своем чемпионате, то выбор будет за руководством клуба. Он сам решит, по какому пути ему идти — федерация не будет в это вмешиваться», — сказал Когут.
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