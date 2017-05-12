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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29719386/
12 мая 2017, 13:23 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Асет Исекешев: Астана станет хоккейной столицей Евразии

Аким Астаны Асет Исекешев, который сегодня вместе с президентом «Барыса» Аскаром Шопобаевым и президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко подписал меморандум о проведении в 2018 году в Астане Недели Звёзд хоккея, после торжественной церемонии выступил перед собравшимися.

Аким <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Асет</span> Исекешев который сегодня вместе с президентом <span class=error>Барыса</span> <span class=error>Аскаром</span> Шопобаевым и президентом <span class=error>КХЛ</span> Дмитрием <span class=error>Чернышенко</span> подписал меморандум о проведении в 2018 году в <span class=error>Астане</span> Недели Звёзд хоккея после торжественной церемонии выступил перед собравшимися. Увеличить
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«Данный меморандум имеет очень большое значение. Ведь проведение Недели Звезд хоккея 2018 в Астане — это для всех нас радостное и почетное событие.

Целая серия выступлений лучших игроков Лиги станет действительно ярким и незабываемым спортивным праздником не только для фанатов «Барыса», но и для всех жителей Астаны.

На несколько дней наш город станет — хоккейной столицей Евразии.

В свою очередь, совместно с руководством Лиги нами будут приняты все меры для того, чтобы соревнования прошли на высочайшем организационном уровне.

Мы приложим все усилия для того, чтобы это шоу оставило самые теплые и приятные впечатления у игроков и многочисленной зрительской аудитории КХЛ. Для этого в Астане имеются все предпосылки.

В целом спорт у нас в городе находится на подъеме. Мы хотим сделать Астану — городом здоровых людей. Одним из основных направлений в этой работе является развитие массового спорта как залога здоровой нации и будущего поколения.

На сегодняшний день систематически занимаются физкультурой и спортом четверть населения столицы. Поручение Главы государства о достижении к концу 2020 года 30 процентного показателя систематически занимающихся спортом от общего числа жителей столицы заложено в Программе развития города.

Основной упор делается на доступность объектов спорта и на активизацию молодежи и школьников для максимального охвата занятием спорта.

Инфраструктура Астаны представлена 649 спортивными сооружениями, преимущественно дворовыми площадками и спортивными залами учебных заведений.

В 2016 году проведено 567 спортивно-массовых мероприятий среди жителей и гостей столицы, в 2017 году запланировано 700 мероприятий с охватом более 330 тысяч человек. Только в период проведения ЭКСПО в столице состоятся более 18 спортивных соревнований международного уровня, среди которых Кубки Президента Казахстана по теннису и футболу; различные чемпионаты мира и Азии, международные турниры. Пройдут «Астана Дуатлон-2017», «Астана Триатлон-2017» и «Астана Марафон-2017».

Вместе с тем, отрадно отметить что в 2016 году столичные спортсмены завоевали 4367 медалей (1553 золотых, 1307 серебряных, 1507 бронзовых) на республиканских и международных соревнованиях, что больше на 484 медалей по сравнению с 2015 годом.

Все это еще раз свидетельствует в пользу того, что Неделя Звезд хоккея в Астане станет поистине грандиозным событием в жизни всех любителей этого увлекательного и зрелищного вида спорта — отметил в своём выступлении аким Астаны.

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