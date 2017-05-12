Дмитрий Чернышенко: Если все так, как мы услышали, — то и казахстанские, и белорусские игроки не должны подпадать под лимит на легионеров
По окончании официальной части подписания соглашения о проведении Недели Звезд КХЛ в Астане у казахстанских журналистов появилась возможность задать все интересующие вопросы президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Дмитрий Николаевич, на днях была обнародована информация о том, что будет введен в действие соответствующий документ, снимающий ограничения на работу внутри стран, входящих в Евразийский Союз. Коснется ли это казахстанских хоккеистов, которые являются легионерами?
— Нам вчера также было приятно узнать, что ЕврАзЭС трактует по другому свой Устав и трудовые контракты в рамках ЕврАзЭс, — поскольку раньше давали другие разъяснения. Они нас воодушевляют. Мы запросили дополнительную информацию, и если это действительно так, как мы услышали, то и казахстанские, и белорусские игроки не должны подпадать под лимит на легионеров, — что мы, как Лига, конечно, приветствуем. Давайте дождемся официального решения — и будем делать выводы.
— Планируется ли проведение выставочного матча между командами КХЛ и НХЛ?
— Мы продолжаем переговоры с НХЛ — с их руководством и с отдельными клубами. Не исключаем, что в будущем ваша замечательная арена в Астане может принять выставочные матчи самого высокого уровня, потому что главное — зрительский интерес будет обеспечен, и здесь, в Астане, и с точки зрения международных телевизионных прав интерес будет очень большой.
— Как Вы считаете, может ли Казахстан претендовать на включение второго своего клуба в КХЛ?
— Мы обсуждали с Аскаром Сейдахметовичем это сегодня, обменивались мнениями по поводу того, что, действительно, Казахстан — очень серьезная спортивная держава, и совершенно точно у вас есть возможность иметь второй клуб уровня КХЛ, который мог бы играть в Лиге. Это не секрет, что у Лиги есть интерес в продвижении на восток, вы видите, что в прошлом сезоне мы начали уже эффективно продвигаться в этом направлении, и в нашу семью вошел китайский клуб «Куньлунь», который сразу же в первом сезоне вышел в
— Нет ли опасений, что в программу Недели Звезд придется внести изменения, поскольку в январе в Астане очень холодно?
— Не слышал, чтобы в Астане жители боялись холода. Что касается арены, то у вас самая современная арена в Лиге, которая сделана так, что зрители даже раздеваются в гардеробе, и здесь достаточно тепло. Но самое главное, — это, конечно, тепло сердец ваших болельщиков, которые создадут правильную атмосферу и температуру, чтобы это было общим праздником Астаны и всего Казахстана.
— Следили ли Вы за выступлением «Барыса» в этом сезоне, и повлияло ли на Ваше решение увеличение посещаемости матчей нашей команды?
— За одной из сильнейших команд Лиги не следить невозможно. Мы следили — особенно за вашими серьезными успехами, которые вы демонстрируете, попадая в восьми сезонах из девяти в
— Определены ли даты проведения Матча Звезд?
— Мы специально вместе с руководством города, клуба выбирали даты проведения так, чтобы это было удобно и хоккеистам, и гостям, и местным жителям. Начнется Неделя Звезд в среду 10 января 2018 года с матча всех звезд женской хоккейной лиги. Мы знаем, что у вас сильный женский клуб в Астане, и рассчитываем, что ваши хоккеистки также примут участие в этой игре. Дальше будет Кубок Вызова МХЛ 11 января, 13 января — мастер шоу КХЛ, и 14 января — звездный уикенд закончим проведением Матча Звезд КХЛ, когда лучшие игроки, которых выберут сами болельщики, будут сражаться за право получить медали на самой лучшей арене КХЛ.
— У нас есть звезда — Дамир Рыспаев, который был дисквалифицирован. Сможет ли Лига простить Дамира и вернуть его в КХЛ?
— Ожидаемый вопрос. Вы имеете право его задать. Простить, наверное, могут родители сына, который в
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