Президент КХЛ прокомментировал включение клуба из Алматы в состав Лиги

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«Казахстан — это сильная спортивная держава. Мы рассматриваем варианты продвижения на Восток. Мы вполне допускаем появление второго клуба из Казахстана. Клуб Алматы может подготовить такую заявку и обратиться в КХЛ», — рассказал президент Лиги.

По его словам, он обсуждал такой вариант с руководителями Казахстанской федерации хоккея и в случае формирования боеспособного коллектива.