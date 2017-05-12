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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29715743/
12 мая 2017, 9:29 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Президент КХЛ прокомментировал включение клуба из Алматы в состав Лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко прокомментировал включение второго клуба из Казахстана в состав Лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Дмитрий Чернышенко подтвердил заинтересованность в этом вопросе. Увеличить
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«Казахстан — это сильная спортивная держава. Мы рассматриваем варианты продвижения на Восток. Мы вполне допускаем появление второго клуба из Казахстана. Клуб Алматы может подготовить такую заявку и обратиться в КХЛ», — рассказал президент Лиги.

По его словам, он обсуждал такой вариант с руководителями Казахстанской федерации хоккея и в случае формирования боеспособного коллектива.
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