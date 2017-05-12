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12 мая 2017, 9:07 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Когда и как будет проходить Матч звезд КХЛ в Астане

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как и когда будет проходить Матч звезд КХЛ в Астане.

Президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span> рассказал о том как и когда будет проходить Матч звезд <span class=error>КХЛ</span> в <span class=error>Астане</span>. Увеличить
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— Мы обдумывали даты проведения так, чтобы это было удобно и хоккеистам и гостям. Начнется в среду 10 января с матча всех звезд женской хоккейной лиги, мы знаем что у вас сильный женский клуб и рассчитываем, что ваши хоккеистки также примут участие в этом мероприятии. Дальше будет Кубок вызова МХЛ, 13 января мастер шоу КХЛ, и 14 января звездный уикенд закончим проведением матча звезд КХЛ, когда лучшие игроки будут сражаться за то чтобы получить медали на одной из лучших арен КХЛ, — сказал Чернышенко.

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