«Барыс» определится с тренерским составом в течение недели
Новый президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопабаев обещает определиться с тренерским штабом клуба к концу следующей недели.
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В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Барыс» под руководством белорусского специалиста Эдуарда Занковца вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина во второй раз в своей истории. Однако после неудачи сборной Казахстана на чемпионате мира в первом дивизионе в апреле, где подопечные Занковца не сумели завоевать путевку в высший дивизион, белорус заявил, что не будет продлевать контракт с «Барысом».
«Я думаю, до конца следующей недели мы дадим уже
По его словам, в настоящее время идут активные консультации с бывшим тренерским штабом по поводу состава команды.
При этом ставший президентом ХК «Барыс» ушел от ответа о том, предпримет ли казахстанский клуб попытку удержать на тренерском мостике Занковца, выведшего клуб в
«Дайте мне немножко времени освоиться, сегодня значимая встреча — подписание договора о матче всех звезд КХЛ в Астане. После этого мне нужно переговорить со всеми тренерами, понять их позицию, потом к концу следующей недели будет
При этом он заметил, что на посту президента ХК «Барыс» хотел бы поставить развитие хоккея в Казахстане на «государственный уровень». По его словам, у него имеется «концепт» такого развития и он надеется на поддержку со стороны федерации хоккея в его продвижении.
Шопобаев был назначен на пост президента ХК «Барыс» 11 мая вместо Александра Корешкова. Ранее Шопобаев возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в Алматы и Алматинской области.
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