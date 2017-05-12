Новый президент «Барыса»: Нас ожидают структурные изменения как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме
Новый президент хоккейного клуба «Барыс» Аскар Шопобаев поделился впечатлениями о своем назначении, рассказал о ситуации с тренером и игроками в команде, а также о «проблемах» в чемпионате и сборной Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Что с главным тренером? Давайте начнем с этого.
— Для начала хочу сказать спасибо за поздравления. Для меня честь быть частью такого большого спортивного уникального проекта, как «Барыс». Проведем сегодняшнюю встречу с КХЛ, подпишем бумаги по Матчу звезд. Вы знаете, что я только вчера приступил. Есть мысли. Хотелось бы выслушать все заинтересованные стороны, взвесить за и против. Переговоры по тренерскому составу, по составу игроков идут активно. Я думаю, что до конца следующей недели мы уже дадим пищу для информации.
— «Барыс» предлагает остаться Занковцу?
— Дайте мне еще время. Мне нужно переговорить со всеми тренерами существующими, понять их позицию.
— Ваше назначение вместо Корешкова распространяется и на должность генменеджера сборной?
— Да, конечно. У меня есть новое видение, хотелось бы это поставить на государственные рельсы. Есть определенные наметки, как будем дальше двигаться. Я думаю, Казахстан с его большим населением заслуживает быть в лиге сильнейших. В связи с этим структурные изменения как в чемпионате Казахстана, так и в исполкоме нас ожидают.
— Ждем резолюцию?
— Хотелось бы, чтобы меня поддержали. Я концепт подготовил, если он найдет поддержку, я думаю, все будет хорошо. Я не чужой человек в этом виде спорта. Я возглавлял ХК «Алматы», возглавлял Федерацию хоккея Алматы и Алматинской области. Я знаю проблемы чемпионата Казахстана. Знаю, какие в целом проблемы есть, мы их поднимем на исполкоме. Я думаю, руководство и попечительский совет, как раз внимая этим аспектам, сделали свой выбор.
— Увольнение Корешкова и последующее Ваше назначение произошло
— Можно я оставлю это на потом? Пища для размышлений будет немного позже. Сейчас я переговорю с тренерским штабом, с игроками, пойму изнутри эту проблему. И мы потом, безусловно, с вами поговорим. Я буду открыт. Дайте мне лишь немного времени, я освоюсь, я тут всего второй день. Я всегда открыт для информации.
Напомним, ранее стало известно о смене руководства в ХК «Барыс» — на эту позицию был назначен бывший руководитель хоккейного клуба «Алматы».
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