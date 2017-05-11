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11 мая 2017, 22:47 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Минское «Динамо» — самый посещаемый клуб КХЛ, СКА на втором месте

Минское «Динамо» было признано самым посещаемым клубом за всю историю КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Минское Динамо было признано самым посещаемым клубом за всю историю <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Средняя посещаемость белорусского клуба за 9 лет существования чемпионата составила 10639 зрителей, на втором месте идет СКА — 10457, на третьем — «Йокерит» (10337).

Отметим, что средняя посещаемость ЦСКА составляет 3576 зрителей, что меньше, чем у «Амура» (6891), «Автомобилиста» (4335) и «Витязя» (3088).

В плей-офф самым посещаемым клубом также стало минское «Динамо». В среднем на матчи зубров с «Локомотивом» приходили 15086 зрителей, 100-процентная заполняемость арены. На втором месте также ожидаемо оказался СКА (12342, 100,3 процента), на третьем — «Барыс» (9794, 84,2 процента).

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