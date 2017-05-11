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Средняя посещаемость белорусского клуба за 9 лет существования чемпионата составила 10639 зрителей, на втором месте идет СКА — 10457, на третьем — «Йокерит» (10337).

Отметим, что средняя посещаемость ЦСКА составляет 3576 зрителей, что меньше, чем у «Амура» (6891), «Автомобилиста» (4335) и «Витязя» (3088).