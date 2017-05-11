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11 мая 2017, 14:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Рундблад: Игра в СКА будет настоящим приключением, слышал о клубе только хорошее

Новый защитник СКА Давид Рундблад прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

«СКА проявил интерес, мы провели переговоры, и всё получилось. С Джимми Эрикссоном и Йоакимом Линдстрёмом пока не общался, но, может быть, свяжусь с ними. Мне очень интересно побывать в Петербурге. Я слышал только хорошие вещи о городе и клубе. Это будет настоящим приключением.

КХЛ — лига топ-уровня, многие хорошие игроки выступают там. Так что я положительно настроен!

Хорошо ли платят? На самом деле это не то, почему ты играешь в хоккей (смеётся), — цитирует игрока Norran.

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