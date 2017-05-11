Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29706707/
11 мая 2017, 13:52 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» объявил о назначении Шопобаева на пост президента клуба

11 мая т.г. по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с президентом ХК «Барыс» Александром Геннадьевичем Корешковым.

11 мая т.г. по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с президентом ХК <span class=error>Барыс</span> Александром Геннадьевичем Корешковым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решением попечительского совета на должность президента ХК «Барыс» назначен Аскар Сейдахметович Шопобаев.

Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 гг. возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в г. Алматы и Алматинской области.

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Корешков покидает пост президента ХК «Барыс», его может сменить Шопобаев

Корешков покидает пост президента ХК «Барыс», его может сменить Шопобаев

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Генеральный менеджер сборной Казахстана по хоккею Александр Корешков покидает пост президента астанинского хоккейного клуба «Барыс», ожидается, что на посту его сменит президент хоккейного клуба «Алматы» Аскар Шопобаев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Еще 7 новостей  Все новости
11 мая

Почему Альварес не сможет нокаутировать Головкина

Что будет делать Головкин, если проиграет Альваресу

Фрэнк Уоррен: «Я больше не уверен в том, что Головкин победит Альвареса»