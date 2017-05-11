«Барыс» объявил о назначении Шопобаева на пост президента клуба
11 мая т.г. по соглашению сторон был расторгнут трудовой договор с президентом ХК «Барыс» Александром Геннадьевичем Корешковым.
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Решением попечительского совета на должность президента ХК «Барыс» назначен Аскар Сейдахметович Шопобаев.
Аскар Шопобаев с 2010 по 2015 гг. возглавлял ХК «Алматы» и филиал Казахстанской федерации хоккея в г. Алматы и Алматинской области.
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