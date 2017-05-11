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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29705957/
11 мая 2017, 13:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подтвердил переход голкипера Ильи Ежова из «Лады»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 11 мая — Р-Спорт. Голкипер Илья Ежов, выступавший за тольяттинскую «Ладу», перешел в «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Нижнекамска.

Ежов подписал с «Нефтехимиком» контракт на один год. В середине марта об этом переходе агентству «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 30-летний голкипер провел за «Ладу» 50 матчей, в 14 из которых команда победила. Три игры Ежов отстоял на ноль. Коэффициент надежности голкипера составил 2,61, а процент отраженных бросков — 91,9.

Также «Нефтехимик» расторг контракт по обоюдному согласию сторон с воспитанником клуба защитником Денисом Кузьминым. В минувшем сезоне хоккеист отыграл в 19 матчах «регулярки» за нижнекамский клуб, в которых отметился одной результативной передачей.

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