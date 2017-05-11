Корешков покидает пост президента ХК «Барыс», его может сменить Шопобаев
МОСКВА, 11 мая —
Р-Спорт. Генеральный менеджер сборной Казахстана по хоккею Александр Корешков покидает пост президента астанинского хоккейного клуба «Барыс», ожидается, что на посту его сменит президент хоккейного клуба «Алматы» Аскар Шопобаев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
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Сборная Казахстана в апреле заняла третье место в группе А первого дивизиона чемпионата мира и не смогла вернуться в элитный дивизион. «Барыс» в сезоне-2016/17 дошел до второго раунда
«Александр Корешков покидает пост президента “Барыса”, ожидается, что эту должность займет Аскар Шопобаев», — сообщил собеседник агентства.
«Решение примет попечительский совет хоккейного клуба “Барыс”, давайте подождем официальной информации», — сказал агентству «Р-Спорт» по телефону президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин.
Кроме того источник агентства сообщил, что «Корешков также завершил работу в национальной сборной Казахстана».
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