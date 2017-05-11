Евгений Грачев продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо» на два года. Как сообщается на сайте клуба, в грядущем сезоне Грачев продолжит выступать в составе «Торпедо».

Согласно информации, в Чемпионате КХЛ 2016−2017 годов он сыграл за «Торпедо» 59 матчей, в которых заработал 19 (5+14) очков по системе «гол+пас». Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.

Напомним, что защитник сборной Чехии Томаш Кундратек пополнил состав нижегородского ХК «Торпедо».

Ранее сообщалось, что 20 хоккеистов покинули нижегородское «Торпедо».