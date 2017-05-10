Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29698358/
10 мая 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь Андрей Макаров стал игроком хоккейного клуба «Нефтехимик»

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Российский вратарь Андрей Макаров стал игроком нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за пекинский «Куньлунь», в составе которого провел 31 матч, отражая 91,1% бросков. О сроках соглашения Макарова с «Нефтехимиком» не сообщается.

Ранее китайский клуб произвел обмен с московским «Спартаком», в результате которого Макаров за денежную компенсацию стал игроком «красно-белых». После этого уже «Спартак» провел сделку с «Нефтехимиком», обменяв вратаря также на денежную компенсацию.

Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ХК «Динамо» (Москва) подписал контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Варнаковым

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с бывшим нападающим казанского «Ак Барса» Михаилом Варнаковым, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
5 мая

Тренер Тутберидзе рассказала, как некрасиво от нее ушла Липницкая

Тепло, жарко, горячо: знойная звезда бразильского волейбола

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч