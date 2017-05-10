Вратарь Андрей Макаров стал игроком хоккейного клуба «Нефтехимик»
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт. Российский вратарь Андрей Макаров стал игроком нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за пекинский «Куньлунь», в составе которого провел 31 матч, отражая 91,1% бросков. О сроках соглашения Макарова с «Нефтехимиком» не сообщается.
Ранее китайский клуб произвел обмен с московским «Спартаком», в результате которого Макаров за денежную компенсацию стал игроком «красно-белых». После этого уже «Спартак» провел сделку с «Нефтехимиком», обменяв вратаря также на денежную компенсацию.
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