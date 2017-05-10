Вратарь Андрей Макаров стал игроком хоккейного клуба «Нефтехимик»

В прошедшем сезоне 24-летний вратарь выступал за пекинский «Куньлунь», в составе которого провел 31 матч, отражая 91,1% бросков. О сроках соглашения Макарова с «Нефтехимиком» не сообщается.

Ранее китайский клуб произвел обмен с московским «Спартаком», в результате которого Макаров за денежную компенсацию стал игроком «красно-белых». После этого уже «Спартак» провел сделку с «Нефтехимиком», обменяв вратаря также на денежную компенсацию.