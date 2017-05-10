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10 мая 2017, 16:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Динамо» (Москва) подписал контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Варнаковым

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с бывшим нападающим казанского «Ак Барса» Михаилом Варнаковым, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Варнаков выступал за «Ак Барс» с 2013 года. В апреле казанский клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне 32-летний хоккеист набрал 23 (10 шайб + 13 передач) очка в 58 играх регулярного чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами в 14 матчах плей-офф.

Сообщается, что соглашение Варнакова с «Динамо» рассчитано на один год.

Ранее Варнаков выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и петербургский СКА. Всего в лиге на его счету 303 (170+133) балла за результативность в 541 встрече «регулярки» и плей-офф.

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