ХК «Динамо» (Москва) подписал контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Варнаковым
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал контракт с бывшим нападающим казанского «Ак Барса» Михаилом Варнаковым, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Варнаков выступал за «Ак Барс» с 2013 года. В апреле казанский клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне 32-летний хоккеист набрал 23 (10 шайб + 13 передач) очка в 58 играх регулярного чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами в 14 матчах
Сообщается, что соглашение Варнакова с «Динамо» рассчитано на один год.
Ранее Варнаков выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и петербургский СКА. Всего в лиге на его счету 303 (170+133) балла за результативность в 541 встрече «регулярки» и
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