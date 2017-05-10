ХК «Динамо» (Москва) подписал контракт с экс-нападающим «Ак Барса» Варнаковым

Варнаков выступал за «Ак Барс» с 2013 года. В апреле казанский клуб расторг контракт с нападающим по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне 32-летний хоккеист набрал 23 (10 шайб + 13 передач) очка в 58 играх регулярного чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами в 14 матчах плей-офф.

Сообщается, что соглашение Варнакова с «Динамо» рассчитано на один год.