СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом Рундбладом
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/.
Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с шведским защитником Давидом Рундбладом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Прошедший сезон 26-летний защитник провел в составе швейцарского клуба «Цюрих Лайонс», забросив шесть шайб и сделав 21 результативную передачу в 49 играх.
Рундблад является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2015 год). В 2011 году Рундблад стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Швеции.
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