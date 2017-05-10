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10 мая 2017, 15:58 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом Рундбладом

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА заключил контракт с шведским защитником Давидом Рундбладом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прошедший сезон 26-летний защитник провел в составе швейцарского клуба «Цюрих Лайонс», забросив шесть шайб и сделав 21 результативную передачу в 49 играх.

Рундблад является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2015 год). В 2011 году Рундблад стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Швеции.

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