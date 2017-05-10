СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли шведом Рундбладом

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Прошедший сезон 26-летний защитник провел в составе швейцарского клуба «Цюрих Лайонс», забросив шесть шайб и сделав 21 результативную передачу в 49 играх.

Рундблад является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2015 год). В 2011 году Рундблад стал серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Швеции.