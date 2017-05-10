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10 мая 2017, 15:17 | Хоккей: КХЛ | Известия.Ру

СМИ: СКА хочет сохранить в составе Дадонова

Петербургский хоккейный клуб СКА планирует сохранить в своем составе нападающего Евгения Дадонова. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов клуб может увеличить зарплату хоккеиста в полтора раза. Увеличить
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По информации агентства, сейчас форвард ведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, включая «Лас-Вегас». При этом СКА намерен предложить Дадонову двухлетний контракт с увеличением зарплаты почти в полтора раза.

Ранее Евгений Дадонов уже выступал в НХЛ за «Флориду», однако не имел в команде регулярного места в составе и вернулся в КХЛ.

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