СМИ: СКА хочет сохранить в составе Дадонова
Петербургский хоккейный клуб СКА планирует сохранить в своем составе нападающего Евгения Дадонова. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.
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По информации агентства, сейчас форвард ведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, включая «Лас-Вегас». При этом СКА намерен предложить Дадонову двухлетний контракт с увеличением зарплаты почти в полтора раза.
Ранее Евгений Дадонов уже выступал в НХЛ за «Флориду», однако не имел в команде регулярного места в составе и вернулся в КХЛ.
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