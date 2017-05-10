Гаджиев: «Адмирал» не имеет глобальных финансовых проблем, но ситуация неидеальная

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Ранее в СМИ сообщалось о наличии у «Адмирала» задолженностей перед игроками.

«Адмирал» уже готовится к новому сезону, оставим костяк команды, который оправдал доверие. На текущий момент глобальных финансовых проблем нет, но ситуация неидеальная, хоть и рабочая. В новом сезоне будет такой же бюджет и те же задачи, что и в прошлом году. Долги есть в рабочем режиме, они есть почти у каждого клуба, они выплачиваются, динамика есть, — сказал Гаджиев.

«Адмирал» в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял седьмое место в Восточной конференции, а в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду».