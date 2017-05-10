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10 мая 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Нефтехимик» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Куньлуня» сезона-2016/17 Рау

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт. Американский форвард Чед Рау стал хоккеистом нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на год.

Рау перебрался в «Нефтехимик» из китайского «Куньлуня». В минувшем сезоне он принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 40 очков (20 шайб и 20 передач). В пяти матчах плей-офф на его счету гол и передача. Наряду с канадским нападающим Шоном Коллинзом Рау стал лучшим бомбардиром китайского клуба в сезоне.

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