«Нефтехимик» подписал контракт с лучшим бомбардиром «Куньлуня» сезона-2016/17 Рау
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт. Американский форвард Чед Рау стал хоккеистом нижнекамского «Нефтехимика», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
Контракт с 30-летним игроком рассчитан на год.
Рау перебрался в «Нефтехимик» из китайского «Куньлуня». В минувшем сезоне он принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 40 очков (20 шайб и 20 передач). В пяти матчах
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