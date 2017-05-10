«Салават Юлаев» подписал контракт с форвардом сборной Чехии по хоккею Кубаликом

Контракт с 21-летним игроком рассчитан до 2019 года.

Кубалик большую часть карьеры провел чешском клубе «Пльзень», с которым выиграл бронзу чемпионата Чехии в сезоне-2015/16. Он получал вызовы в национальную команду на матчи Евротура, а в начале мая заменил в составе сборной на чемпионате мира-2017 травмированного Петра Холика.