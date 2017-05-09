Генменеджер «Нью-Джерси» провел переговоры с Ковальчуком о возвращении в НХЛ

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Ковальчук в 2010 году подписал с «Девилз» 15-летний контракт на 100 миллионов долларов. В 2013 году россиянин объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего подписал контракт с петербургским СКА, в составе которого дважды завоевал Кубок Гагарина (2015, 2017). Действующее соглашение 34-летнего нападающего с армейцами истекает 30 апреля.

Шеро сообщил, что «Нью-Джерси» рассматривает все варианты по будущему Ковальчука. Официально клуб владеет правами на этого игрока, но не может подписать с ним контракт ранее 1 июля.

Ранее президент СКА и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко заявил, что клуб сделает все возможное, «чтобы Ковальчук, (Вадим) Шипачев и (Евгений) Дадонов остались в СКА и сыграли на Олимпиаде», так как НХЛ в апреле объявила, что не будет делать паузу в регулярном чемпионате на время проведения Олимпиады 2018 года. Шипачев в мае подписал контракт с «Лас-Вегасом». Также данный клуб ведет переговоры с Дадоновым.