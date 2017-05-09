Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29683078/
9 мая 2017, 12:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Сочи» на год продлил контракт с защитником Хомицким

КЕЛЬН /Германия/, 9 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник хоккейного клуба «Сочи» Вадим Хомицкий подписал новый контракт с клубом. Об этом ТАСС сообщил его агент Валерий Холин.

«Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год», — сообщил агент по телефону.

34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за «Сочи» только девять матчей, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. Очков в сезоне-2016/17 он не набрал.

Сочи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
9 мая

"Вашингтон" и "Питтсбург" определят полуфиналиста плей-офф НХЛ в седьмом матче

Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с Бушар

Чемпион мира легкоатлет Шубенков с портретом деда прошел в составе "Бессмертного полка"