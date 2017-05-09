ХК «Сочи» на год продлил контракт с защитником Хомицким

«Вчера подписали с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на год», — сообщил агент по телефону.

34-летний Хомицкий в прошлом сезоне сыграл за «Сочи» только девять матчей, поскольку получил травму на предсезонном турнире, от которой восстановился только к середине ноября. Очков в сезоне-2016/17 он не набрал.