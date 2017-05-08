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8 мая 2017, 13:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ХК «Сочи» подписал двусторонний контракт с защитником Титовым

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Состав ХК «Сочи» пополнил 25-летний защитник Александр Титов.

Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Титов большую часть карьеры провёл в МХЛ (69 матчей) и ВХЛ (163 матча). В Континентальной хоккейной лиге игрок дебютировал в сезоне-2016/17 — 25 матчей за новокузнецкий «Металлург», 4 (1+3) очка при показателе полезности «-1».

Летом 2016 года Титов приезжал в тренировочный лагерь южной команды и прошёл с командой весь этап подготовки к чемпионату, однако полноценный контракт ему предложен не был.

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